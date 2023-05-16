التربية: امتحانات الصفوف غير المنتهية لاتحتاج قطع للانترنيت

2023/05/16 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت وزارة التربية حجب الانترنيت مع انطلاق امتحانات الصفوف غير المنتهية يوم غد الاربعاء .

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” امتحانات الصفوف غير المنتهية لاتحتاج لقطع الانترنيت كونها امتحانات غير مركزية تجري في المدارس ، مبيناً أن، الحديث عن حجب الانترنيت في الامتحانات الوزارية سابق لآوانه ومبكر”.

واشار السيد الى، أن”هناك لجان ستجتمع من مجموعة وزارات وستقرر آليات الحماية، والوزارة حريصة جدا على الاسئلة الامتحانية ورفع مستوى الامان الى اقصى درجة ممكنة”.

وتابع، أن”الوزارة بدات استعداداتها منذ وقت مبكر جدا للامتحانات ، ونأمل ان تكون امتحانات بمستوى عالي من الامان وايضاً الرصانة العلمية”.

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