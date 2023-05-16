دعوات نيابية بإبعاد التعيينات التوافقية عن السلك الدبلوماسي

2023/05/16 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت كتلة امتداد النيابية، الثلاثاء، وزارة الخارجية بابعاد ترشيح السفراء عن التوافقية والمحاصصة السياسية واختيارهم وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة.

وقال النائب عن الحركة احمد مجيد الشرماني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “السياسة الخارجية يجب ان تكون مهنية وبعيدة عن المصالح الشخصية والحزبية والقومية “.

وأضاف أن “اختيار المرشحين لمنصب السفراء والمناصب الأخرى في السلك الدبلوماسي وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة”.

وأشار إلى أن “المحاصصة السياسية كانت الكلمة الفصل في اختيار السفراء منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا.”

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