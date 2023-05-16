2023/05/16 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر قبض بحق مدير البطاقة الوطنيَّة في إحدى نواحي محافظة ميسان؛ إثر اقترافه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور أمر قبض بحق مدير دائرة البطاقة الوطنية في المشرح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور أمر قبض بحق مدير دائرة البطاقة الوطنية في المشرح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور أمر قبض بحق مدير دائرة البطاقة الوطنية في المشرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).