صورة.. تعامل بوحشية مع قرد في السليمانية فيلقى جزاءه

2023/05/16 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أظهر مقطع فيديو تعامل رجل "بوحشية" مع قرد في إحدى أسواق محافظة السليمانية باقليم كردستان وأثار ردود فعل غاضبة.

وقالت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ان :"الجهات المختصة وبعد اطلاعها على مقطع فيديو يوثق التصرف المشين فرضت غرامة على صاحب القرد وأخذت منه تعهداً خطياً بعدم تكرار هذه الحالة مع تنفيذها حملة واسعة لاطلاق الحيوانات والطيور الى الطبيعة".

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