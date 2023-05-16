اطلاق سراح الإعلامي حيدر الحمداني (فيديو)

2023/05/16 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أطلقت السلطات الأمنية في محافظة البصرة، سراح الاعلامي حيدر الحمداني بعد اعتقاله بدعوى تهمة التشهير والقذف على المحافظ أسعد العيداني.

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، ان "إطلاق سراح الحمداني تم بموجب أمر قضائي".

وكان صحفيون طالبوا بالافراج عن زميلهم الحمداني الذي تم توقيفه بأمر قضائي صادر عن محكمة تحقيق البصرة لحين كفالته بمبلغ 60 مليون دينار بعد شكوى تقدم بها ضده محافظ البصرة اسعد العيداني وفقاً للصفحة الرسمية للاعلامي في فيسبوك.

وأعلن العيداني في تصريح سابق اليوم أنه مستعد للتنازل عن حقه الشخصي في القضية التي رفعها ضد الحمداني، وفيما أكد أن "تضليل الرأي العام والمجتمع أمر مرفوض"، دعا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة لتلافي مغالطة الحقائق" وفقاً لتعبيره.

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