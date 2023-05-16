2023/05/16 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZSkf_5rDMn4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باسم خشان عبر الهاتف: ليس لدي خلاف شخصي مع محافظ المثنى وابو غدير اعترف على احمد منفي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باسم خشان عبر الهاتف: ليس لدي خلاف شخصي مع محافظ المثنى وابو غدير اعترف على احمد منفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).