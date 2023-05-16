محطات في مسيرة

2023/05/16 | 22:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيّم الحزن على الوسط الفني السوري، الثلاثاء، برحيل المخرج هشام شربتجي، أحد أبرز صناع الدراما، وأكثرهم تأثيرًا من خلال ما قدمه من أعمال تلفزيونية رسمت الابتسامة على وجوه المشاهدين السوريين والعرب، وشكلت جزءاً من وعيهم، وذاكرتهم على مدى سنوات.

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