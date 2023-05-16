"تعهدات خطّية" تُلزم أصحاب معارض السيارات بالتعامل بالدينار بدلاً من الدولار

2023/05/16 | 22:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، تنفيذ قرار للوزارة بأخذ تعهدات خطّية تلزم التجار وأصحاب المراكز التجارية ومعارض السيارات التعامل بالدينار العراقي.

وقال مدير العمليات في المديرية العميد حسين التميمي لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "بناء على الأوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية شرعت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بحملة واسعة في بغداد والمحافظات لدعم الدينار العراقي وهناك توجه كبير من قبل الحكومة المركزية لتطبيق شعار الدينار هويتنا".

وأضاف التميمي، أن "الحملة مستمرة طيلة أيام الأسبوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتعاملون بالدولار بدلاً من الدينار العراقي، وتم وضع تعهدات خطية تلزم التجار وأصحاب المراكز التجارية ومعارض السيارات بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار".

وتابع أنه "في حال المخالفة لهذا التعهد الخطي سيتم عرض الموضوع أمام القضاء بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وهذا الموضوع يتم البحث عنه من خلال تشكيل مفارز مدنية استخبارية بحتة من قبل وكالة الوزارة الشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وأشار إلى أن "الإشراف ميداني من قبل مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بغداد ولجانبي الكرخ والرصافة وكذلك من قبل مديري الكرخ والرصافة في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وهناك عمل دؤوب ومستمر لغرض الوصول إلى النتيجة التي تم وضعها والهدف الأساسي هو دعم الدينار العراقي بدلاً من الدولار".

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