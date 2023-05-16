2023/05/16 | 22:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ANG8m3E8cZo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. لجنة العمل النيابية تكشف عن الامتيازات التي تضمنها قانون العمل الجديد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. لجنة العمل النيابية تكشف عن الامتيازات التي تضمنها قانون العمل الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).