نجم أرسنال

2023/05/16 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فولارين بالوغون مهاجم أرسنال إنه اختار تمثيل الولايات المتحدة بعد أن وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على قراره بتغيير الولاء وعدم اللعب لإنكلترا.

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