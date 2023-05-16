2023/05/16 | 23:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر قبض بحق مدير البطاقة...

ظهرت المقالة مدير بطاقة وطنية في ميسان يصدر وثائق رسمية لمطلوب خطير أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير بطاقة وطنية في ميسان يصدر وثائق رسمية لمطلوب خطير) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير بطاقة وطنية في ميسان يصدر وثائق رسمية لمطلوب خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).