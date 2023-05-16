انتحار طالب شنقاً في مدينة الصدر

2023/05/16 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتحار طالب في المرحلة متوسطة في مدينة الصدر ضمن العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "طالباً في المرحلة متوسطة تولد 2006 انتحر بشنق نفسه بواسطة حبل داخل غرفة منزله ضمن منطقة العماري في قرية الفلاحات مقتربات مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد".

ولم يذكر المصدر تفاصيل اخرى عن دوافع الانتحار فيما لم تصدر السلطات المحلية أي أنباء بهذا الخصوص.

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