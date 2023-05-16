صحيفة امريكية: واشنطن

2023/05/16 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت صحيفة (ذا كرايدل) الامريكية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، ان واشنطن باتت "تفقد" النفوذ على السلطات العراقية نتيجة لإجراءات تتخذ حاليا ضد استخدام الدولار داخل البلاد الذي قالت ان الولايات المتحدة تستخدمه كـ "أداة ضغط سياسية".

وأوضحت الصحيفة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان الحكومة العراقية وبعد اتخاذها قرارا بمنع تداول الدولار محليا في الرابع عشر من الشهر الحالي، اضعفت بشكل مباشر "سيطرة الولايات المتحدة على الأوضاع السياسية العراقية" نتيجة لسياسة "انتزاع الدولار" التي تنتهجها الآن، بحسب وصفها.

وتابعت "تستخدم الإدارة الامريكية الدولار كوسيلة للضغط السياسي، الامر الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية العراقية بشكل كبير خصوصا خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة للقيود التي فرضتها واشنطن على وصول العراق لخزينه من الدولار".

وأضافت، ان "الحكومة العراقية تحركت بشكل سريع نحو إجراءات تقلل من اعتمادها على الدولار نحو انتزاعه كليا من الاقتصاد العراقي للحفاظ على الأوضاع الداخلية مستقرة على الأقل"، بحسب وصفها.

يشار الى ان عضو البرلمان حسين مؤنس صرح للصحيفة بان الاقتصاد العراقي "يستعبد من قبل الولايات المتحدة عبر الدولار"، الأمر الذي يجبر المشرعين العراقيين نحو التوجه الى تقليل تداول الدولار في السوق العراقي للتخلص من "سطوة" واشنطن على الاقتصاد، بحسب وصفه.

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