"سوريو السودان".. الهرب من الموت إلى الموت

2023/05/16 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة من "الحكي سوري" أوضاع اللاجئين السوريين في السودان، في ضوء الأوضاع العسكرية والأمنية التي يشهدها.

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