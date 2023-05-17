"نسبية أم مغلقة".. جدل بين مؤيدي ومعارضي نظام قوائم الانتخابات المقبلة في مصر

2023/05/17 | 00:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل نظام انتخابات مجلس النواب أول حالة جدل بين جلسات الحوار الوطني في مصر، وانقسم المشاركون بين تأييد القائمة المغلقة المطلقة- المُطبقة حاليًا- مُبررين ذلك بأنها تحقق الالتزامات الدستورية من خلال ضمان تمثيل الفئات المحددة في الدستور.

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