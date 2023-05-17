القوة الجوية يقسو على الشرطة ويتأهل للربع النهائي

2023/05/17 | 00:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أقصى فريق نادي القوة الجوية فريق نادي الشرطة في مباراة ديربي جماهيري بعد فوزه بركلات الترجيح 7-6 وتاهله لدور ربع النهائي، ضمن منافسات دور الـ (16) من بطولة كأس العراق للموسم […]

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