2023/05/17 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتلة الوفد في البرلمان لـ(الزمان):قرض المليارين استفزاز للمشاعر القاهرة – مصطفى عمارة تفاقمت أزمة الاقتصاد المصري بعد ان شهدت الشهور الأخيرة زيادة في أسعار السلع الأساسية، وأرجعت مصادر اقتصادية تلك الزيادة إلى وجود أطنان من السلع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ بسبب نقص العملة الصعبة وهو ما أدى إلى زيادة نسبة التضخم.
وحذر تقرير صدر مؤخرا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمارات خليجية تتسرب وأخرى عراقية في طور التوجه نحو مصر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحذر تقرير صدر مؤخرا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمارات خليجية تتسرب وأخرى عراقية في طور التوجه نحو مصر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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