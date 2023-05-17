استثمارات‭ ‬خليجية‭ ‬تتسرب‭ ‬وأخرى‭ ‬عراقية في‭ ‬طور‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬مصر‭ ‬

2023/05/17 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭):‬قرض‭ ‬المليارين‭ ‬استفزاز‭ ‬للمشاعر القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​تفاقمت‭ ‬أزمة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬شهدت‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية،‭ ‬وأرجعت‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادية‭ ‬تلك‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭.‬وحذر‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬مؤخرا‭ […]

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