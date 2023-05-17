2023/05/17 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام يحتاج العراق الى تأسيس المجلس الأعلى للثقافة والفنون يتولى رسم السياسات العامة التي تخص الثقافة العراقية التي لا تحظى برؤية استراتيجية حكومية عبر تقافز الجالسين على كرسي الثقافة وهم بالكاد يلامسون القشرة الخارجية لأوليات السياسات الثقافية الأساسية التي ينبغي ان يكون العراق أحد المنافسين القارين الإقليميين في استقطاب الكفاءات والمواهب وابتكار الأطر الكفيلة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأعلى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأعلى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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