2023/05/17 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يحتاج‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬يتولى‭ ‬رسم‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الثقافة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬برؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬حكومية‭ ‬عبر‭ ‬تقافز‭ ‬الجالسين‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬الثقافة‭ ‬وهم‭ ‬بالكاد‭ ‬يلامسون‭ ‬القشرة‭ ‬الخارجية‭ ‬لأوليات‭ ‬السياسات‭ ‬الثقافية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬العراق‭ ‬أحد‭ ‬المنافسين‭ ‬القارين‭ ‬الإقليميين‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬والمواهب‭ ‬وابتكار‭ ‬الأطر‭ ‬الكفيلة‭ […]

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