2023/05/17 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جهاز الأمن الكردي يعتقل مطلوباً ويسلمه الى بغداد أربيل (العراق)-(أ ف ب) – الزمان أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الثلاثاء عن مقتل ثلاثة مقاتلين إيزيديين من تنظيم مرتبط بحزب العمال الكردستاني في ضربة بطائرة مسيّرة في شمال العراق نسبتها إلى الجيش التركي. ويسيطر حزب العمال على سنجار عبر أدوات محلية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة تركية تصطاد ثلاثة مقاتلين محليين لحزب العمال في سنجار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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