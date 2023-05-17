ضربة‭ ‬تركية‭ ‬تصطاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬محليين‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬سنجار

2023/05/17 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الكردي‭ ‬يعتقل‭ ‬مطلوباً‭ ‬ويسلمه‭ ‬الى‭ ‬بغداد أربيل‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬مديرية‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬إيزيديين‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬مرتبط‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬نسبتها‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭.‬ ويسيطر‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬سنجار‭ ‬عبر‭ ‬أدوات‭ ‬محلية‭ […]

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