2023/05/17 | 00:15 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: RQnELe9TffM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الابراج مع جنان فكتور 2023/5/16) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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