دراسة: أمريكا قتلت 4.5 مليون مدني منذ 2001 معظمهم من العراق وأفغانستان- عاجل

2023/05/17 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت دراسة قامت بها جامعة براون عبر معهد واطسون الامريكي، ان ما يزيد عن أربعة ونصف مليون مدني فقدوا حياتهم نتيجة للعمليات العسكرية الامريكية في مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كان معظمهم في العراق وأفغانستان.

وبينت الدراسة التي ترجمتها (بغداد اليوم)، ان الإحصاءات القديمة التي نشرت عن مشروع "كلفة الحرب" والتي وصلت الى 3.6 مليون ضحية لم تكن دقيقة بالكامل ولم تأخذ بنظر الاعتبار الاعداد الكلية للضحايا الذين سقطوا نتيجة للحرب الامريكية بشكل مباشر، مؤكدة ان تلك الاعداد تتجاوز الأربعة مليون ونصف المليون.

العدد الأكبر للضحايا بحسب الدراسة كان من حصة العراق وأفغانستان حيث شنت الولايات المتحدة حربا مباشرة ضد البلدين، فيما وقع ضحايا اخرون نتيجة لتاثيرات السياسة الامريكية في كل من ليبيا، سوريا، اليمن، لبنان، الصومال وغيرها من دول الشرق الأوسط والشمال الافريقي.

وأشار الباحث ستيفين سفل مساعد مشروع كلفة الحرب الى ان التحدي الأكبر الذي يواجه الباحثون والمؤرخون في محاولة تحديد عدد ضحايا الحروب الامريكية في المنطقة هو معرفة ما اذا كانت كافة الوفيات التي وقعت بعد العمليات العسكرية والاحتلال الأمريكي ضحايا حرب من عدمه، نظرا لارتباط وقوع أولئك الضحايا بالأوضاع التي خلقها الغزو الأمريكي على تلك البلدان، بحسب وصفه.

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