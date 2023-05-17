إنتر يقصي ميلان ويتأهل الى نهائي الأبطال

2023/05/17 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز إنتر ميلان على أي سي ميلان، 1-0 على ملعب جيوزيبي مياتزا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب على ملعب سان سيرو، قد انتهى بفوز إنتر (2-0).

وسيواجه إنتر في النهائي، المنتصر من لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد.

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