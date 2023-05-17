2023/05/17 | 00:40 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضم تحديث الإصدار 2.6 الجديد من ببجي موبايل: دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 مايو 2023: أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، التفاصيل الكاملة لتحديث الإصدار 2.6 الجديد والذي سيتضمن تحديثات على عدة خرائط ستنتقل باللاعبين إلى حقبة قديمة منذ ملايين السنين! وبالإضافةً إلى هذه التغييرات الهائلة، سيدخل طور World […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ببجي موبايل تعود إلى عصر الديناصور في تحديث 2.6 مع مجموعة واسعة من التحديثات الرائعة إلى جانب تعاونها مع علامة تجارية بارزة للدراجات النارية) نشر أولاً على موقع (بوابة العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ببجي موبايل تعود إلى عصر الديناصور في تحديث 2.6 مع مجموعة واسعة من التحديثات الرائعة إلى جانب تعاونها مع علامة تجارية بارزة للدراجات النارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بوابة العراق).