إنتر يجدد فوزه على ميلان ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا

2023/05/17 | 00:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كرر إنتر فوزه على ميلان بنتيجة (1-0)، اليوم الثلاثاء على ملعب جيوزيبي مياتزا.وتواجه الفريقان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.سجل لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.بهذا الفوز، بلغ إنتر نهائي دوري الأبطال بفوزه (3-0) في مجموع المباراتين، وذلك بعدما فاز ذهابا (2-0)، لينتظر الفائز من […]

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