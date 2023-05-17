"رفع سقف الدين.. بايدن ومكارثي متفائلان رغم كثرة "الأمور الصعبة"

2023/05/17 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن ثقته بإحراز تقدم في المباحثات لإقرار الموازنة الفيدرالية وتجنب التخلف عن سداد الديون، فيما قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي عقب اجتماع مع الرئيس إن المفاوضات مع البيت الأبيض شهدت تقدما كبيرا.

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