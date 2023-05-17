الأنقاض تغرق مدينة السليمانية بسبب إضراب عمال شوكات البلديات (صور)

2023/05/17 | 01:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانيةتنشر (بغداد اليوم)، صوراً تظهر مدينة السليمانية والأنقاض تغرقها بسبب إضراب عمال شوكات البلديات.





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