للمقبلين على الزواج! سامسونج اليكترونيكس تطلق حملة لتجهيز منازلكم بأحدث التقنيات

2023/05/17 | 01:30 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تكنولوجيا سامسونج الذكية والاهتمام باستهلاك الطاقة “مراقبة الأمبير” بغداد، العراق – مايو 2023- أعلنت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي إطلاقها لمبادرتها الأحدث، حملة الزفاف من سامسونج، والتي تهدف إلى تجهيز منازل المقبلين على الزواج في العراق بأحدث تقنيات سامسونج الذكية، وفي الوقت نفسه تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة من خلال ميزة “مراقبة الأمبير” المبتكرة.تركز الحملة […]

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