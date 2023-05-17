سلمان رشدي مؤلف

2023/05/17 | 01:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر سلمان رشدي، الروائي البريطاني الهندي الأصل مؤلف كتاب "آيات شيطانية" ، الثلاثاء، من أن حرية التعبير والنشر "معرضة للخطر"، وذلك في أول خطاب عام له منذ تعرضه لهجوم في أغسطس/ آب.

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