إنتر يجدد فوزه على ميلان ويبلغ النهائي الاول

2023/05/17 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلانو (أ ف ب) – بلغ إنتر الايطالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الاولى منذ العام 2010، بعد أن جدد فوزه على جاره وغريمه ميلان 1-0 الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تفوق عليه 2-0 ذهابًا.وسجل المهاجم الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس هدف المباراة الوحيد قبل ربع ساعة من النهاية (74)، […]

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