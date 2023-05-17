كوريا الشمالية تعلن اقتربها من إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري

2023/05/17 | 02:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الثلاثاء، أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري لبلاده، ووافق على "خطط العمل المستقبلية" للجنة التحضيرية لإطلاق القمر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

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