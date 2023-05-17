2023/05/17 | 02:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتحار طالب متوسطة بواسطة أسلوب الشنق شرقي العاصمة بغداد.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “طالب مدرسة متوسطة تولد ٢٠٠٦ أقدم على الانتحار باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل داخل غرفة منزله ضمن منطقة العماري قرية الفلاحات ضمن مقتربات مدينة الصدر شرقي بغداد”.

ظهرت المقالة طالب يتخلص من حياته شنقًا شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالب يتخلص من حياته شنقًا شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالب يتخلص من حياته شنقًا شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).