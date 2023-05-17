"ضد النسيان".. المغرب يحيي الذكرى الـ20 لأعنف تفجيرات انتحارية في تاريخه

2023/05/17 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك أقارب ضحايا وناجون ونشطاء من المجتمع المدني في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، في حفل "ضدّ النسيان" أقيم بمناسبة مرور 20 عاما على أعنف تفجيرات انتحارية في تاريخ المغرب.

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