لماذا دعا رئيس غوغل السابق وسائل التواصل إلى وضع قواعد

2023/05/17 | 03:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، إريك شميدت، الثلاثاء، من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة، ودعا وسائل التواصل الاجتماعي إلى وضع قواعد "أكثر صرامة" بشأن استخدام محتوى الذكاء الاصطناعي.

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