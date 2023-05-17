مئات آلاف اللاجئين السودانيين في دول الجوار.. أزمة موقوتة قد تنفجر قريبا

2023/05/17 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندفع عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين عبر الحدود من دارفور إلى تشاد المجاورة، مع تمدد المعارك التي تتركز في العاصمة الخرطوم إلى مناطق أخرى.

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