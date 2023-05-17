إيلون ماسك: سأقول ما أريد أن أقوله حتى لو كان ذلك يعني خسارة المال

2023/05/17 | 05:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر" والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الثلاثاء، إنه "لا يهتم" إذا كانت تغريداته المثيرة للجدل قد أثارت غضب مساهمي تسلا أو معلني "تويتر".

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