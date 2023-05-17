"استعدادا لإطلاق أول قمر صناعي".. زعيم كوريا الشمالية يتفقد محطة عسكرية

2023/05/17 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، تفقد محطة للأقمار الصناعية العسكرية، الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، الأربعاء.

وذكر التقرير أيضا أن كيم وافق على الخطوات التالية في خطة وضعتها اللجنة التحضيرية غير الدائمة لإطلاق الأقمار الصناعية، وهي مجموعة مخصصة لإطلاق أول قمر صناعي كوري شمالي للمخابرات العسكرية.

ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية أي تفاصيل عن موعد الإطلاق.

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