المسلمون السنّة

2023/05/17 | 06:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار المرشح للبرلمان الكويتي، سعد العجمي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها حول من يمثل أهل السنة وأهل الشيعة خلال لقاء تلفزيوني.

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