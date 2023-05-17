السعودية.. تداول فيديو لرد فعل الجماهير عند تنفيذ كريستيانو رونالدو ركلة جزاء

2023/05/17 | 07:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغرّدون على موقع تويتر فيديو يظهر رد فعل الجماهير عند تنفيذ اللاعب كريستياتو رونالدو ركلة جزاء، خلال مباراة نادي النصر ونظيره الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ 27 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

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