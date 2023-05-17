"جندي متقاعد".. تحديد هوية مواطن أميركي قتل في معارك باخموت

2023/05/17 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مصادر متطابقة هوية المواطن الأميركي الذي لقي حتفه في باخموت بأوكرانيا، الأسبوع الجاري، كاشفة أن الأمر يتعلق بنيكولاس مايمر، جندي سابق بالقوات الخاصة بالجيش الأميركي.

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