2023/05/17 | 08:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zYc1R3i57h4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الالتفاف على المنصة في شراء الدولار والبنك المركزي يتوعد في نشرة الـ8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الالتفاف على المنصة في شراء الدولار والبنك المركزي يتوعد في نشرة الـ8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).