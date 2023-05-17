جنرال أمريكي متقاعد يتحدث عن السبب الذي قد يجعل باخموت بمثابة هزيمة رمزية لروسيا

2023/05/17 | 08:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي سابقًا، الجنرال ويسلي كلارك، آخر التطورات في أوكرانيا بعد الضربات الروسية التي استهدفت كييف، كما يتطرق إلى مميزات نظام صواريخ باتريوت الأمريكي في وجه الصواريخ فرط الصوتية الروسية.

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