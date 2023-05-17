اندلاع اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع وسط الخرطوم

2023/05/17 | 09:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش وجه ضربات مركزة على عدد من أماكن تمركزات الدعم السريع.

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