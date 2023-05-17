2023/05/17 | 09:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

رغم ان العراق قد شرّع قانون المخدرات

والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وكان

بحسب المتابعين نقلة نوعية على مستوى

تحديد الأهداف والآليات ، ورغم تشكيل

الهيئة الوطنية العليا لشؤون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحو عراق خال من المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحو عراق خال من المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).