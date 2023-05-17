الإمام العظيم.. رئيس المذهب

2023/05/17 | 09:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

ان لكل نابغة من نوابغ الدهر، ولكل عظيم

من عظماء العلم والحكمة أثر ومآثر ودروس

عملية وتلامذة ومريدون، فلا ريب أن آل

محمد (عليهم السلام) أجمعين أعظم

النوابغ وسادات العظماء فان آثارهم

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