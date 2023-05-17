الإعلامي حيدر الحمداني بعد إطلاق سراحه: خرجت بكفالة و لن أعتذر

2023/05/17 | 09:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الإعلامي حيدر الحمداني ،اليوم

الثلاثاء، بعيد إطلاق سراحة بعد

اعتقاله لمدة 9 ساعات وفق مذكرة قبض على

خلفية دعوى قضائية أقامها محافظ البصرة

أسعد العيداني.

و قال الحمداني في مقطع مصور بثه على

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