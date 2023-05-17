2023/05/17 | 09:16 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علّق الإعلامي حيدر الحمداني ،اليوم
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الثلاثاء، بعيد إطلاق سراحة بعد
اعتقاله لمدة 9 ساعات وفق مذكرة قبض على
خلفية دعوى قضائية أقامها محافظ البصرة
أسعد العيداني.
و قال الحمداني في مقطع مصور بثه على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلامي حيدر الحمداني بعد إطلاق سراحه: خرجت بكفالة و لن أعتذر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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