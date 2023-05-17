مان سيتي يسعى لفك عقدة ريال مدريد الليلة

2023/05/17 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يبحث مانشستر سيتي عن الاستفادة من عامل الأرض لفك عقدته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام ريال مدريد، عندما يستضيفه الليلة (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) على استاد […]

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