ظهور جديد لكيم صحبة “مدللته” 

2023/05/17 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون صحبة ابنته جو آي بفحص الاستعدادات لإطلاق أول قمر صناعي عسكري للاستطلاع في بلاده.وصادق كيم على خطة عمل اللجنة الخاصة بالتحضيرات لإطلاق القمر، وقال إن الإطلاق الناجح للقمر يعتبر “أمر ملحا نظرا للوضع الأمني حول الدولة”، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية “ستستفيد من حقها في الدفاع […]

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