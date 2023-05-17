مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار.. السلطات العراقية تلجأ لفرض التعامل بالدينار بالقوة

2023/05/17 | 09:28 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات الأمنية العراقية حملة لتثقيف العراقيين بضرورة التعامل بالدينار العراقي، واستهدفت تجار التجزئة الذين يتعاملون بالدولار، يأتي ذلك في ظل إجراءات حكومية تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

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