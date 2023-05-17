اتهامات بسرقة ونقل تكنولوجيا إلى الصين تلاحق مهندسا سابقا في

2023/05/17 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة العدل الأميركية مواطنا صينيا بسرقة أسرار تجارية من شركة "آبل"، بما في ذلك معلومات حول تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، في واحدة من خمس قضايا تتعلق بجهود مزعومة لسرقة تكنولوجيا ونقلها إلى الصين وروسيا وإيران.

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