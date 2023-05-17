كشف ملابسات جريمة قتل

2023/05/17 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيگاني وبموافقة قضائية .أحال مركز شرطة الساهرون الاوراق التحقيقية الخاصة بجريمة قتل شخص وفقدان شقيقه إلى قسم مكافحة الإجرام / شعبة مكافحة الناصرية ،وتنفيذا لامر قائد الشرطة تم تشكيل فريق عمل باشراف مدير القسم وضابط الشعبة وضباط ومنتسبين للبحث والتحري حول الحادث ،وخلال وقت قياسي وبعد دراسة القضية تم التوصل إلى جثة شقيق المجنى عليه مقتولا وتم دفنه داخل منزل قيد الانشاء أطراف مدينة الناصرية يعود للمجنى عليهما ،ومن خلال ذلك وبعد جمع الأدلة والبراهين وتحديد المتهمين تم تنفيذ أمر القبض بحقهما كل من المتهم (ي.ر.ف) تولد 1995 والمتهم (ا.ك.ع) تولد 1990 ومن خلال مواجهتهما بالأدلة المتوفرة ضدهما اعترفا بالجريمة المسندة إليهما ،وجاء باقوالهما أنهما اتفقا على تنفيذ الجريمة خلاف مع صديقيهما المجنى عليهما على مبلغ قدره 150 الف دينار عراقي وكونهما يعلمان بوجودهما في دارهما قاما الذهاب ليلا والدخول إلى الدار وقتلهما وهما نائمان باستخدام آلة جارحة معروفة محليا بـ (قامة) ومطرقة حديدية ،مؤكدان أنهما يستخدمون الدار مع المجنى عليهما لبيع المخدرات والمشروبات الكحولية وتناولها .دونت أقوالهما بالاعتراف قضائيا واجري لهما كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاتهما وقرر قاضي التحقيق توقيفهما استنادا إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا.قيادة شرطة ذي قارالعلاقات والإعلا

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